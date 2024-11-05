В Новосибирске проходит музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

Для встречи с новосибирской публикой подготовлена масштабная программа, где вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым по традиции выступит целая плеяда одаренных музыкантов разных поколений – от юных дарований до звезд с мировым именем.

Фестиваль открылся сольной программой Дениса Мацуева в Государственном концертном зале имени А.М. Каца, в которую вошли великие произведения Бетховена, Листа, Чайковского и Прокофьева.

«Сегодняшний концерт стал фантастическим подарком для жителей Новосибирска и гостей города. Денис Мацуев – не только выдающийся пианист современности. Он ведёт активную общественную деятельность по поддержке одаренных молодых исполнителей. Его проекты помогают юным музыкантом расти и развиваться, поверить в свой талант и понять, что всё возможно. У них появляется реальная возможность выходить на одну сцену с великими исполнителями. Безусловно, это неоценимый вклад в развитие культуры в нашей стране», – рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.