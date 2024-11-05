В Новосибирске проходит музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

Фестиваль открылся сольной программой выдающегося пианиста в концертном зале имени Каца.
Для встречи с новосибирской публикой подготовлена масштабная программа, где вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым по традиции выступит целая плеяда одаренных музыкантов разных поколений – от юных дарований до звезд с мировым именем.
Фестиваль открылся сольной программой Дениса Мацуева в Государственном концертном зале имени А.М. Каца, в которую вошли великие произведения Бетховена, Листа, Чайковского и Прокофьева.
«Сегодняшний концерт стал фантастическим подарком для жителей Новосибирска и гостей города. Денис Мацуев – не только выдающийся пианист современности. Он ведёт активную общественную деятельность по поддержке одаренных молодых исполнителей. Его проекты помогают юным музыкантом расти и развиваться, поверить в свой талант и понять, что всё возможно. У них появляется реальная возможность выходить на одну сцену с великими исполнителями. Безусловно, это неоценимый вклад в развитие культуры в нашей стране», – рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Продолжится фестиваль двумя гала-концертами на сцене Новосибирской филармонии. 5 ноября художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев выступит вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением приглашённого дирижёра Ивана Никифорчина и Новосибирской хоровой капеллой. Солистами в этот вечер станут: Стефания Поспехина (скрипка), Борислав Струлёв (виолончель), одарённые юные пианисты Лев Бакиров и Захар Внутских, а также всемирно известный бас Михаил Петренко. Денис Мацуев в этот вечер представит публике одно из самых новаторских и загадочных музыкальных произведений XX века – «Поэму огня» Александра Скрябина.
6 ноября гала-концерт пройдет в сопровождении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. Вместе с выдающимся пианистом в этот вечер выступят одаренные молодые музыканты, победители и лауреаты международных конкурсов: Елена Таросян (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель), Екатерина Мочалова (домра) и Варвара Заруднева (фортепиано). Они исполнят известные произведения прославленных русских и европейских композиторов. Центральным событием вечера станет исполнение Денисом Мацуевым Второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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