От оперы до рока: В Новосибирской области стартовал фестиваль музыкального искусства «Царица-Песня»

Фестиваль открылся концертной программой Белгородской государственной филармонии. Среди участников – исполнители и из других регионов России, Республики Словения и Республики Беларусь.



Участников мероприятия приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Четыре года назад появилась идея — запустить песенный фестиваль в Новосибирской области. Сразу с амбициозными планами, что это мероприятие будет не разовое, а постоянное. Это была смелая идея, в чём-то даже рискованная. Но Екатерина Фёдоровна Ковалёва и коллектив «Сибирь-Концерт» не боятся сложных задач. И всё получилось. Самое главное достижение: фестиваль с каждым годом собирает всё больше участников и вызывает всё более активный интерес со стороны зрителей. Можно констатировать: этот смелый эксперимент удался.

Желаю всем, кому посчастливится в этом году посетить выступления в рамках фестиваля «Царица-Песня», насладиться этим удивительным искусством. А организаторам — чтобы ряды ваших единомышленников только ширились, чтобы увеличивалось количество творческих идей», — заявил Андрей Травников.



Во время открытия зрители могли оценить звучание уникального, редкого инструмента – карильона. Как отметил солист Белгородской Государственной филармонии Тимур Халиуллин, инструмент, который приехал в Новосибирск, уникальный, таких в России всего четыре. Он состоит из 51 колокола общим весом в четыре тонны — они отливались специально по заказу Белгородской филармонии из колокольной бронзы. Это профессиональный академический музыкальный инструмент, настоящий хроматический звукоряд от ноты си-бемоль до ноты ре в четыре октавы.