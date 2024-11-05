От оперы до рока: В Новосибирской области стартовал фестиваль музыкального искусства «Царица-Песня»

На открытии фестиваля зрителей познакомили с редким музыкальным инструментом — карильоном: он состоит из 51 колокола общим весом четыре тонны.
Фестиваль открылся концертной программой Белгородской государственной филармонии. Среди участников – исполнители и из других регионов России, Республики Словения и Республики Беларусь.
Участников мероприятия приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Четыре года назад появилась идея — запустить песенный фестиваль в Новосибирской области. Сразу с амбициозными планами, что это мероприятие будет не разовое, а постоянное. Это была смелая идея, в чём-то даже рискованная. Но Екатерина Фёдоровна Ковалёва и коллектив «Сибирь-Концерт» не боятся сложных задач. И всё получилось. Самое главное достижение: фестиваль с каждым годом собирает всё больше участников и вызывает всё более активный интерес со стороны зрителей. Можно констатировать: этот смелый эксперимент удался.
Желаю всем, кому посчастливится в этом году посетить выступления в рамках фестиваля «Царица-Песня», насладиться этим удивительным искусством. А организаторам — чтобы ряды ваших единомышленников только ширились, чтобы увеличивалось количество творческих идей», — заявил Андрей Травников.
Во время открытия зрители могли оценить звучание уникального, редкого инструмента – карильона. Как отметил солист Белгородской Государственной филармонии Тимур Халиуллин, инструмент, который приехал в Новосибирск, уникальный, таких в России всего четыре. Он состоит из 51 колокола общим весом в четыре тонны — они отливались специально по заказу Белгородской филармонии из колокольной бронзы. Это профессиональный академический музыкальный инструмент, настоящий хроматический звукоряд от ноты си-бемоль до ноты ре в четыре октавы.
«Из четырёх карильонов нашей страны этот единственный, который может перемещаться с площадки на площадку. Сегодня у нас уникальный пример того, как карильон сгружен с кузова и установлен на сцене, в закрытом пространстве. Таких экспериментов в мире нигде больше, кроме Белгорода, а сегодня ещё и Новосибирска, не проводится. Расположив эти четыре тонны колокольной бронзы на сцене, можно представить этот инструмент максимально ярко: с проекциями, светом, сценическим пространством, а главное с ансамблем других музыкальных инструментов и ансамблистов. В этой программе мы проделаем настоящий экскурс от колокольной звончатости, характерной для русской православной культуры, до рок-музыки», — отметил музыкант.
Для презентации возможностей этого редкого инструмента Тимур Халиуллин подобрал разнообразную программу: от народных русских и татарских песен и академической музыки до популярных современных песен.
III Всероссийский фестиваль отечественного музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица-Песня» будет проходить до 24 ноября.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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