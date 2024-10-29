Новосибирский академический симфонический оркестр вернулся с гастролей в честь столетия Арнольда Каца

Во всех пяти городах прозвучала Пятая симфония Сергея Прокофьева во втором отделении. В Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени в первом отделении музыканты исполнинили Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, а в Перми и Екатеринбурге – Четвёртый концерт Сергея Рахманинова и «Чакона большого города» Александра Чайковского. Сочинение современного композитора было представлено публике впервые после мировой премьеры на новосибирской сцене. Написанное специально для Новосибирского академического симфонического оркестра к памятной дате 100-летия со дня рождения маэстро Каца новое произведение было восторженно принято слушателями Перми и Екатеринбурга.