Новосибирский академический симфонический оркестр вернулся с гастролей в честь столетия Арнольда Каца

Среди произведений, которые исполнял оркестр, прозвучала премьерная «Чакона большого города» — сочинение современного композитора Александра Чайковского.
Гастроли Новосибирского академического симфонического оркестра проходили с 18 октября в рамках празднования столетия со дня рождения основателя оркестра Арнольда Каца. Прославленный коллектив под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Димитриса Ботиниса выступил на крупнейших сценах в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Екатеринбурге и Тюмени.
Во всех пяти городах прозвучала Пятая симфония Сергея Прокофьева во втором отделении. В Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени в первом отделении музыканты исполнинили Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, а в Перми и Екатеринбурге – Четвёртый концерт Сергея Рахманинова и «Чакона большого города» Александра Чайковского. Сочинение современного композитора было представлено публике впервые после мировой премьеры на новосибирской сцене. Написанное специально для Новосибирского академического симфонического оркестра к памятной дате 100-летия со дня рождения маэстро Каца новое произведение было восторженно принято слушателями Перми и Екатеринбурга.
Приглашенными солистами в гастрольном туре стали признанные столичные пианисты: на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии выступил Арсений Тарасевич-Николаев, в остальных городах – Филипп Копачевский.
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