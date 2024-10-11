Новосибирская филармония впервые представит формат концерта-подкаста

12 октября в тандеме с Филармоническим камерным оркестром под управлением Арсения Ткаченко новосибирской публике будет впервые представлен новый формат программы — концерт-подкаст на сцене Камерного зала филармонии. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкультуры mk.nso.ru.



Каждое отделение программы «Квартет. Движение вверх» будет начинаться с беседы, которую проведет телерадиоведущий Руслан Махов. Герои не будут знать вопросов заранее, поэтому слушатели из зала смогут наблюдать живую запись шоу-подкаста.



В исполнении Филармонического камерного оркестра и квартета имени Бородина прозвучит знаменитый струнный квартет Иоганнеса Брамса, а также редко исполняемые сочинения британских композиторов Густава Холста, Ральфа Воана-Уильямса и Эдуарда Элгара.



Государственный квартет имени Бородина — ансамбль Московской филармонии с 75-летней историей, один из старейших непрерывно выступающих камерных коллективов в мире, творческое долголетие которого отмечено в «Книге рекордов Гиннесса».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: Новосибирская филармония