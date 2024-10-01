Как в Новосибирске отметят Международный день музыки?

1 октября, во всем мире отмечается День музыки. Новосибирская государственная филармония подготовила для любителей музыки праздничные мероприятия.

В Новосибирском метрополитене весь день будут звучать записи музыкальных произведений в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра

Кроме того, в Новосибирской государственной филармонии пройдут два праздничных концерта.

19.00 Концертная программа «Музыка без границ». На сцене Государственного концертного зала имени Каца выступят ансамбль ранней музыки Insula Magica, ансамбль «Маркелловы голоса», биг-бэнд Владимира Толкачёва. В концертном вечере примут участие как любимые артисты и коллективы филармонии, так и молодые музыканты – камерный оркестр студентов Новосибирской консерватории.

21.00 Программа «Концерт для полуночников». Ансамбль ранней музыки Insula Magica под управлением заслуженного артиста России Аркадия Бурханова исполнит произведения мастера эпохи Возрождения Гийома Дюфаи в Камерном зале.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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