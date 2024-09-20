В Новосибирске открылась мультимедийная экспозиция «Музыка вне времени. К 100-летию Арнольда Каца»

В историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие выставки «Музыка вне времени. К 100-летию Арнольда Каца». Гостей приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.



При помощи мультимедийного оборудования гости исторического парка познакомятся с основными этапами жизни великого дирижёра Арнольда Каца: узнают о его творческом пути, услышат голос дирижёра, станут участниками его мастер-классов и увидят записи концертов Новосибирского симфонического оркестра. В экспозиции впервые представлены уникальные фотографии и документы, а также личные вещи маэстро.



На открытии для гостей прозвучало произведение Марка Карминского «Еврейская молитва» в исполнении артистки Новосибирского академического симфонического оркестра Аниты Лахиной, а также была проведена экскурсия по новой экспозиции.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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