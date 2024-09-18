На торжественном концерте в честь Арнольда Каца выступит знаменитый скрипач Вадим Репин

Сегодня, 18 сентября, отмечается 100-летие со дня рождения одного из самых знаковых и выдающихся дирижеров и педагогов России, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца.

Подробно о том, какие мероприятия в этот день ждут жителей и гостей Новосибирска рассказали на пресс-конференции заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, народный артист России Вадим Репин, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра Димитрис Ботинис, управляющий Новосибирским академическим симфоническим оркестром Николай Сизиков, а также дочь и внучка Арнольда Каца – Виктория Якобсон и Елена Петрушанская.



«Новосибирская область масштабно отпразднует день рождения Арнольда Каца – человека, чей вклад в культуру региона трудно переоценить. При разработке концепции этого комплекса мероприятий мы постарались задействовать как можно больше культурных и образовательных площадок. Важнейшей задачей является популяризация музыкального искусства в Новосибирской области, сохранение памяти о знаковых для региона и всей страны личностях, таких как Арнольд Михайлович Кац. Мы благодарим все учреждения за достойный уровень подготовки, а также поздравляем новосибирцев с таким грандиозным событием», – отметила Ирина Рудковская.