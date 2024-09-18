На торжественном концерте в честь Арнольда Каца выступит знаменитый скрипач Вадим Репин

Специально для празднования юбилея новосибирского дирижера композитор Александр Чайковский написал пьесу «Чакона большого город», исполнение которой станет мировой премьерой.
Сегодня, 18 сентября, отмечается 100-летие со дня рождения одного из самых знаковых и выдающихся дирижеров и педагогов России, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца.
Подробно о том, какие мероприятия в этот день ждут жителей и гостей Новосибирска рассказали на пресс-конференции заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, народный артист России Вадим Репин, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра Димитрис Ботинис, управляющий Новосибирским академическим симфоническим оркестром Николай Сизиков, а также дочь и внучка Арнольда Каца – Виктория Якобсон и Елена Петрушанская.
«Новосибирская область масштабно отпразднует день рождения Арнольда Каца – человека, чей вклад в культуру региона трудно переоценить. При разработке концепции этого комплекса мероприятий мы постарались задействовать как можно больше культурных и образовательных площадок. Важнейшей задачей является популяризация музыкального искусства в Новосибирской области, сохранение памяти о знаковых для региона и всей страны личностях, таких как Арнольд Михайлович Кац. Мы благодарим все учреждения за достойный уровень подготовки, а также поздравляем новосибирцев с таким грандиозным событием», – отметила Ирина Рудковская.
Программа празднования очень обширна. 18 сентября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоится торжественный концерт. Вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Димитриса Ботиниса выступит специально приглашенный солист Вадим Репин. Специально для открытия сезона и празднования юбилея композитор Александр Чайковский написал пьесу «Чакона большого город», исполнение которой станет мировой премьерой. Концерт даст старт юбилейному марафону, включающему большой спектр разноплановых событий.
В этот же день в холле ГКЗ имени А. М. Каца откроется выставка «Кац 100 – Легенда. Путь. Наследие». Вечером новосибирцы смогут увидеть на фасаде ГКЗ имени А.М. Каца масштабные 3D-проекции с музыкальным сопровождением.
К празднованию присоединится и Новосибирский метрополитен. 18 сентября он проводит День Арнольда Каца. На всех станциях метро будет звучать музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро, а также записанные дикторские сообщения с различными фактами о его жизни.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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