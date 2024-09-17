В Новосибирске открылась выставка в честь столетия Арнольда Каца «Вся жизнь дирижера как музыка»

Старт выставки запускает целую серию событий, посвященных юбилею выдающегося новосибирца.
На станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена состоялась презентация нового тематического вагона поезда. Экспозиция «Вся жизнь дирижера как музыка» посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося дирижера и создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца.
В торжественном открытии приняли участие заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, а также ближайшие родственники Арнольда Михайловича – дочь Виктория Арнольдовна и внучка Елена Борисовна. Концепцию оформления вагона представила директор Музея города Новосибирска Елена Щукина.
«Новая экспозиция в поезде новосибирского метрополитена – это живая история развития и становления музыкальной культуры региона. Все больше жителей и гостей Новосибирска смогут узнавать о бесценном вкладе Арнольда Михайловича, вдохновляться его делами, масштабом его личности. Его жизнь и творческий путь стали неотъемлемой частью культуры Новосибирска. Запуск тематического вагона метро откроет целый ряд ярких культурных событий, посвященных 100-летию со дня рождения Арнольда Каца», – отметил Юрий Зимняков на торжественной презентации.
Главная идея проекта – показать масштаб личности Арнольда Каца. Для этого было создано графическо-музыкальное оформление вагона, представляющее творческий путь маэстро в виде восьми музыкальных темпов. Каждый темп не только отражает определённый этап жизни Арнольда Каца, но и раскрывает многогранность его личности. В экспозиции вагона метро представлены уникальные материалы, рассказывающие о жизни и творчестве выдающегося дирижера. Тематический вагон украсили архивные фотографии и цитаты известных деятелей искусства, посвященные Арнольду Михайловичу. Пассажиры метро узнают о студенческих годах прославленного дирижера, его переезде в Новосибирск, первых концертах, знаменитых учениках и успехах на крупнейших сценах мира.
Материалы для экспозиции в вагоне метро предоставлены Новосибирской государственной филармонией. Выставка подготовлена Музеем города Новосибирска.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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