В Новосибирске открылась выставка в честь столетия Арнольда Каца «Вся жизнь дирижера как музыка»

На станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена состоялась презентация нового тематического вагона поезда. Экспозиция «Вся жизнь дирижера как музыка» посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося дирижера и создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца.

В торжественном открытии приняли участие заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, а также ближайшие родственники Арнольда Михайловича – дочь Виктория Арнольдовна и внучка Елена Борисовна. Концепцию оформления вагона представила директор Музея города Новосибирска Елена Щукина.

«Новая экспозиция в поезде новосибирского метрополитена – это живая история развития и становления музыкальной культуры региона. Все больше жителей и гостей Новосибирска смогут узнавать о бесценном вкладе Арнольда Михайловича, вдохновляться его делами, масштабом его личности. Его жизнь и творческий путь стали неотъемлемой частью культуры Новосибирска. Запуск тематического вагона метро откроет целый ряд ярких культурных событий, посвященных 100-летию со дня рождения Арнольда Каца», – отметил Юрий Зимняков на торжественной презентации.