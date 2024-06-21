В концертном зале имени Арнольда Каца стартовал фестиваль авторской песни «Станция Сибирь»

В этот раз очередная «Станция Сибирь» началась в знаменательный день – 90-летия со дня рождения одного из родоначальников и столпов жанра – Юрия Визбора. Также организаторы особо отметили, что в этом году – сразу несколько юбилеев знаменитых авторов-исполнителей – столетие со дня рождения Булата Окуджавы, 90-летие Ады Якушевой и Новеллы Матвеевой.

Андрей Травников поздравил участников и гостей фестиваля с ещё одним юбилеем в этой череде круглых дат великих авторов-исполнителей – с первой состоявшейся пятилеткой «Станции Сибирь»: «В жизни любого деятельного человека самое приятное занятие – это созидание. Мы с вами присутствуем при истории созидания не только песен, текстов, мелодий, но и в целом этого удивительного, замечательного явления – «Станции Сибирь». Несколько лет назад не на пустом месте, а на любви к авторской песне группой инициаторов был запущен этот проект. Я поздравляю главного инициатора – Сергея Гребнева, и всех, кто внёс свой вклад в развитие фестиваля. Всё получилось, ребёнок «состоялся», он растёт, и с каждым годом фестиваль «Станция Сибирь» прибавляет в географии и количестве участников, и что особенно приятно – по числу участников на детской поляне. Вот уже в шестой раз мы почувствуем эту удивительную атмосферу, которая будет царить в парке «У моря Обского». Ещё одна правильная, хорошая традиция – открывать фестиваль на главной сцене Новосибирской областной филармонии, в зале имени Арнольда Михайловича Каца. Это – подтверждение того, что руководство Новосибирской области, наше министерство культуры очень серьёзно относятся к авторской, любительской, самодеятельной песне. Мы считаем, что это – важный элемент нашей очень разнообразной культуры, который обогащает её, преумножает, наряду с другими видами песенного и музыкального творчества. В добрый путь, «Станция Сибирь»! – пожелал губернатор.

Фестиваль не имеет соревновательного характера, его главная задача – поддержание и укрепление творческих и дружеских связей сообщества авторов-исполнителей.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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