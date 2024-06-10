Сибирский русский народный хор поедет с гастролями в Пекин

В июне в Пекине стартует проект«Слово о русском сердце» — мероприятие, приурочено перекрестным годам культуры России и Китая. О гастролях Государственного академического Сибирского русского народного хора в Пекине в рамках международного фестиваля, о проекте «Слово о русском сердце», а также о планах культурного сотрудничества Китайской Народной Республики и Новосибирской области рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор «Сибирь-Концерт» Екатерина Ковалева.

В рамках международного фестиваля «Здравый смысл», организованного Россотрудничеством совместно с Центром креативных индустрий «Новый город», Российским культурным центром и Пекинским выставочным центром, пройдет культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце». Мероприятие, посвященное перекрестным годам культуры России и Китая, станет настоящим мостом дружбы между странами, познакомив жителей Китайской Народной Республики с богатым культурным наследием и многообразием России.

«Слово о русском сердце» один из самых масштабных просветительских проектов, который расскажет Китаю о русской истории и культуре. Проект объединит около 500 участников из регионов России и познакомит жителей Китайской Народной Республики с культурой, традициями нашей страны, позволит им увидеть наиболее ярких представителей различных творческих направлений.

Одним из украшений проекта «Слово о русском сердце» станет участие Государственного академического Сибирского русского народного хора. Гастроли творческого коллектива состоятся на четырех площадках.

«Новосибирская область гордится своим культурным наследием. Одним из ведущих профессиональных коллективов русского традиционного искусства региона и всей России является Государственный академический Сибирский русский народный хор, который будет представлять Новосибирскую область в Пекине. Выступление творческого коллектива познакомит китайских жителей с русским национальном искусством и величием Сибири», - отметил Юрий Зимняков.

Коллектив, известный во всем мире своим неповторимым колоритом, представит уникальную программу, отражающую историческое культурное наследие России, самобытную культуру Сибири, лучшие художественные образцы русского традиционного искусства, адаптированных к восприятию современным обществом.

«У нас простая идеология - это традиционные национальные ценности, глубинные, вековые постулаты, которые заключены в лучших художественных образцах национального культурного наследия, они все включены в нашу программу. Мы о великих русских смыслах», - отметила Екатерина Ковалева

Проект «Слово о русском сердце» приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений Россия-Китай. Его цель сохранить и приумножить международные контакты, укрепить культурные связи между двумя странами и обменяться опытом в области культуры и искусства. В рамках фестиваля, планируется подписание соглашения совместного сотрудничества между Новосибирской областью и Китайской Народной Республикой.

«Русская культура пользуется в Китае большим интересом. Уверен, что выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора оставит незабываемые впечатления и восторженные отзывы жителей Китайской народной республики», - подчеркнул Юрий Зимняков.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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