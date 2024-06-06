Гендиректор Новосибирской филармонии представила нового худрука и дирижера камерного оркестра

Генеральный директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова представила нового руководителя на пресс-конференции: «Филармонический камерный оркестр является одним из наших лучших коллективов. Обрести художественного руководителя, который с большим вниманием и пониманием относится к музыкантам, к выбору произведений для исполнения – большая удача. Арсентий Ткаченко уже сформировал новую программу на следующий сезон, исходя из своих творческих планов, согласовав ее с оркестром. И мы очень рады, что в следующий творческий сезон входим с новым художественным руководителем и главным дирижером».

Для Арсентия Сергеевича предложение оркестра стало неожиданностью. Москвич, выпускник Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, постоянный приглашенный дирижер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заместитель художественного руководителя и дирижер НФОР, лауреат III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров имени Ильи Мусина (2012) сотрудничал с оркестром, но работу в Новосибирске не искал.

Арсентий Ткаченко: «Для меня не стоит вопрос имперских амбиций. Для меня первым был вопрос – как мы можем с филармонией, оркестром друг другу быть полезны. Когда понял ответы, тогда и началось активное обсуждение и планирование работы. Меня не страшит разница в 4 часа между Москвой, где живу, и Новосибирском, где теперь работаю. Меня больше волнует проблема заполняемости залов и тот факт, что публика все больше возрастная. Молодежи на концертах классической музыки очень немного. Но это не значит, что мы начнем играть «музыкальный фастфуд». Хотя мы будем стремиться исполнять разноплановую музыку и стараться донести ее до зрителя. Надеюсь, новосибирская публика услышит много новых имен – композиторов, произведения которых ранее никто никогда не исполнял. Я предложил пересмотреть абонементную систему оркестра, например, добавить программы для детей. Одним словом, запланировано много изменений, которые должны порадовать слушателей».