В Новосибирской области масштабно отметят столетие легендарного дирижера Арнольда Каца

В сентябре исполняется 100 лет со дня рождения основателя Новосибирского академического симфонического оркестра, почетного жителя Новосибирска, прославленного дирижера Арнольда Каца.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов провел заседание организационного комитета по подготовке к грядущей юбилейной дате. Открывая мероприятие, он отметил особую важность масштабного празднования 100-летия со дня рождения Арнольда Каца для популяризации творчества выдающегося маэстро, который внес бесценный исторический вклад в развитие музыкальной культуры Новосибирской области и всей России, среди самых широких слоев населения, а также для дальнейшего развития сибирской дирижерской школы.



Предварительный план мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня рождения Арнольда Каца, представила генеральный директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова. Он включает концерты, научно-практическую конференцию, мастер-классы, открытые репетиции с участием выдающихся музыкантов и дирижеров-учеников Арнольда Каца, выставки, музейные экспозиции, лекции, уроки о жизни и творчестве великого дирижера. Запланирована организация гастрольного тура Новосибирского академического симфонического оркестра по городам России, включая Санкт-Петербург и Москву, посвященного знаменательной юбилейной дате, а также создание документального и мультипликационного фильмов, в которых показан современный музыкальный мир, где сохраняются и развиваются принципы маэстро.



В новосибирском метрополитене планируется запустить тематический вагон, посвященный 100-летию со дня рождения Арнольда Каца. 18 сентября, в день рождения маэстро, на всех станциях Новосибирского метрополитена будет звучать музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Арнольда Каца, а также записанные дикторские сообщения с различными фактами о его жизни и творчестве. Для увековечения памяти о маэстро прорабатывается вопрос об открытии скульптурной композиции, посвященной великому дирижеру, около государственного концертного зала им. А.М. Каца.

