Московский Пасхальный фестиваль состоялся в новосибирском концертном зале имени Каца

Московский Пасхальный фестиваль — масштабное, уникальное в своем роде событие, которое в России проходит раз в год, и в его программе обязательно есть концерт в Новосибирске.

Программа XХIII Московского Пасхального фестиваля расписана почти на месяц — с 25 апреля по 16 мая. Традиционными остаются обширная география и насыщенный репертуар — симфонический, хоровой и звонильный. В новом сезоне впервые за всю историю проведения фестиваля в нем принимают участие музыканты Большого театра — симфоническую программу представляет объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Концертный маршрут охватывает 24 города России — участники на специальном поезде преодолеют более 15 тысяч километров.

Неизменны главные принципы фестиваля: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность. Выступления посвящены памятным датам и юбилеям великих композиторов: в этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинку, чьи произведения особенно ярко звучат на фестивале.