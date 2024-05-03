Московский Пасхальный фестиваль состоялся в новосибирском концертном зале имени Каца

В рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля с аншлагом прошел объединенный концерт симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под руководством Валерия Георгиева.
Московский Пасхальный фестиваль — масштабное, уникальное в своем роде событие, которое в России проходит раз в год, и в его программе обязательно есть концерт в Новосибирске.
Программа XХIII Московского Пасхального фестиваля расписана почти на месяц — с 25 апреля по 16 мая. Традиционными остаются обширная география и насыщенный репертуар — симфонический, хоровой и звонильный. В новом сезоне впервые за всю историю проведения фестиваля в нем принимают участие музыканты Большого театра — симфоническую программу представляет объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. Концертный маршрут охватывает 24 города России — участники на специальном поезде преодолеют более 15 тысяч километров.
Неизменны главные принципы фестиваля: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность. Выступления посвящены памятным датам и юбилеям великих композиторов: в этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинку, чьи произведения особенно ярко звучат на фестивале.
В Новосибирске в рамках фестиваля состоялся концерт в Государственном концертном зале имени А.М. Каца с аншлагом. В этот вечер в первом отделении прозвучали «Ракоци-марш» Гектора Берлиоза, симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, Симфония № 3 до минор Сергея Прокофьева, во втором отделении - Симфония № 6 «Пасторальная» Людвига ван Бетховена и на бис исполнили Колыбельную и Финал из балета Игоря Стравинского «Жар-птица».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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