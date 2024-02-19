В Новосибирской филармонии состоится концертное исполнение оперы «Кармен»

21 февраля на главной сцене Новосибирской филармонии состоится одно из самых ярких культурных событий сезона: концертное исполнение знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен», сообщает пресс-служба регионального правительства nso.ru.

Звездой премьеры станет оперная дива Василиса Бержанская. Также в концертной программе примут участие молодые талантливые и уже титулованные артисты: Мигран Агаджанян (Дон Хозе), Алексей Кулагин (Эскамильо), Альбина Тонких (Микаэла), Константин Федотов (Цунига), Илья Кутюхин (Моралес), Полина Кумылганова (Фраскита), Лора Григорьева (Мерседес), Федор Шинкевич (Ремендадо) и Дзамболат Дулаев (Данкаиро).

Лучшие симфонические фрагменты и арии из оперы «Кармен» в исполнении исполнительского ансамбля, Сибирского фестивального оркестра (дирижёр – Михаил Симонян) и Новосибирской хоровой капеллы, оригинальная режиссерская трактовка Ростислава Протасова подарят незабываемую встречу с мировым музыкальным шедевром.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

12+