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Музыка

В Новосибирской филармонии состоится концертное исполнение оперы «Кармен»

Главной звездой премьеры станет оперная дива Василиса Бержанская.

Василиса Бержанская
phil-nsk.ru

Василиса Бержанская

21 февраля на главной сцене Новосибирской филармонии состоится одно из самых ярких культурных событий сезона: концертное исполнение знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен», сообщает пресс-служба регионального правительства nso.ru.

Звездой премьеры станет оперная дива Василиса Бержанская. Также в концертной программе примут участие молодые талантливые и уже титулованные артисты: Мигран Агаджанян (Дон Хозе), Алексей Кулагин (Эскамильо), Альбина Тонких (Микаэла), Константин Федотов (Цунига), Илья Кутюхин (Моралес), Полина Кумылганова (Фраскита), Лора Григорьева  (Мерседес), Федор Шинкевич  (Ремендадо) и Дзамболат Дулаев (Данкаиро).

 Лучшие симфонические фрагменты и арии из оперы «Кармен» в исполнении  исполнительского ансамбля, Сибирского фестивального оркестра (дирижёр – Михаил Симонян) и Новосибирской хоровой капеллы, оригинальная режиссерская трактовка Ростислава Протасова подарят незабываемую встречу с мировым музыкальным шедевром.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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