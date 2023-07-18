На музыкальном фестивале в Новосибирской области выступят легенды русского рока

При поддержке правительства Новосибирской области с 11 по 13 августа на площадке аэродрома «Мочище» пройдет Международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». В течение трех дней на двух сценах фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей из сибирских регионов до легенд отечественной рок-сцены. Программа фестиваля представлена в ходе пресс-конференции 18 июля.

На сцене в дни фестиваля выступят The Hatters, «Ундервуд», «Ария», «Анимация», Найк Борзов, Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов и другие известные группы и исполнители.

Как подчеркнула заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул, особое внимание будет уделено мерам безопасности: «На площадке фестиваля будут дежурить машины скорой помощи, обеспечен питьевой режим, организованы точки питания и парковка. Добраться до места проведения фестиваля можно будет как на личном транспорте, так и на рейсовых автобусах, следующих до аэродрома «Мочище» – в дни проведения мероприятия будут организованы дополнительные автобусы и электропоезда».

Кроме музыки, гостей фестиваля ждут возможности для активного отдыха и развлечений: будут работать гастрономические локации, однодневные экскурсии в районы Новосибирской области, а также совершенно уникальная площадка: на фестивале будет организована выездная регистрация брака. «Те, кто подал заявление заранее, смогут зарегистрировать брак прямо на фестивале «Ветер Сибири». У гостей также будет возможность проявить свои таланты: в группе «ВКонтакте» мы собираем заявки на участие в «Вечернем бульваре»: желающие, прошедшие предварительный отбор, смогут выступить для зрителей в вечерние часы, после выступлений всех артистов», – отметил директор фестиваля Евгений Анциферов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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