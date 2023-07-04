Выпускница новосибирского музыкального колледжа стала обладательницей Гран-при конкурса имени Чайковского

Приглашенная солистка Мариинского театра Зинаида Царенко (меццо-сопрано) стала лауреатом первой премии и обладательницей Гран-при XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Приз вручила Зинаиде народная артистка России и Абхазии, звезда мировой оперной сцены, первая обладательница Гран-при в истории конкурса имени П.И. Чайковского, член жюри конкурса Хибла Герзмава.

Зинаида Царенко окончила Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова (класс Айгуль Бралиновой), Санкт-Петербургскую консерваторию и её ассистентуру-стажировку (класс Ольги Кондиной). В числе наград Зинаиды также первая премия Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

«Студенты и выпускники наших образовательных учреждений достойно представляют регион на конкурсах различного масштаба, что подтверждает высокий уровень и преподавательского состава, и самих учащихся. Конкурс имени П.И. Чайковского – в числе наиболее престижных состязаний в мире академической музыки. От души поздравляю Зинаиду и её педагога Айгуль Калиулловну, открывшую множество талантливых имён, с этой победой!» – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года. До 2007 года проводился в Москве, с 2011 года также проходит в Санкт-Петербурге. В этом году в музыкальном состязании приняли участие 236 молодых музыкантов из 23 стран мира. Гала-концерт музыкантов, состязавшихся в Санкт-Петербурге и Москве в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение», «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые инструменты», стал завершающим событием конкурса.