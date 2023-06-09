В рамках проекта «Россия. Музыка. Сибирь» знаменитый композитор Александр Зацепин посетит Новосибирскую область

По приглашению губернатора региона Андрея Травникова 12 и 13 июня Новосибирскую область посетит наш знаменитый земляк, народный артист России, известный композитор Александр Зацепин. Он откроет ретроспективу фильмов, музыка к которым написана им, а также примет участие в концертной программе, где будет представлена премьера песни, написанной автором специально для Новосибирска. Мероприятия пройдут в рамках мультимедийного творческого проекта Новосибирской государственной филармонии «Россия. Музыка. Сибирь», который осуществляется при поддержке министерства культуры Новосибирской области и при участии Движения общественной поддержки «Сделай выбор».

«Александра Зацепина без преувеличения можно назвать настоящей легендой. Талант музыканта и композитора помог ему добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь. Для нас большая радость, что маэстро Александр Зацепин лично приедет в Новосибирск. Проекты с его участием, как и ожидалось, вызвали большой интерес публики – уверен, они оставят яркие впечатления у всех участников и зрителей», – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

12 июня Александр Зацепин откроет ретроспективу фильмов в Центре культуры и отдыха «Победа». Ретроспектива «Земля Зацепина» включает в себя показ фильмов «Красная палатка», «31 июня», «Земля Санникова» и «Кавказская пленница». С 12 по 15 июня новосибирцы получат возможность бесплатно посмотреть фильмы, музыка к которым написана любимым композитором.

13 июня в Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоится концертная программа «Есть только миг…» с участием Александра Зацепина, Эстрадного оркестра и солистов Новосибирской государственной филармонии, а также приглашённых звёзд – Евгения Дятлова и Нины Шацкой. На концерте состоится премьера песни, написанной Александром Сергеевичем специально к юбилею Новосибирска.

В программе визитов известного композитора – посещение выставки «Режиссер Гайдай. Как он это делал?» в Новосибирском государственном краеведческом музее, Детской музыкальной школы №1, в которой он учился, и Сибирского государственного университета путей сообщения (бывшего НИИЖТ), где он также учился некоторое время.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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