Чайковский и Венесуэла — яркое завершение Х Транссибирского Арт-Фестиваля

В Новосибирской области в десятый раз состоялся Транссибирский Арт-Фестиваль. Юбилейный фестиваль попрощался с новосибирской публикой необыкновенной программой, в которой сочинения Чайковского – великая русская классика – соседствовали с музыкальным миром знойной Венесуэлы. На сцене выступили Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением новой звезды мирового дирижёрского искусства – Мануэля Лопеса-Гомеса. В 2023 году в сибирской части фестиваля, организованного при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура», приняли участие 8 коллективов, 8 дирижёров и 30 солистов из 6 стран.

Один из принципов репертуарной политики фестиваля – предоставить артисту самому выбрать исполняемое произведение – обеспечил финальной программе в новосибирском Государственном концертном зале имени А.М. Каца жанровый контраст. Сочинение Santa Cruz de Pacairigua Эвенсио Кастелланоса, одной из ключевых фигур венесуэльской музыкальной культуры прошлого столетия, соседствовало с Четвертой симфонией и Скрипичным концертом Чайковского.

«Музыка Чайковского была в моей жизни ещё с детства, – пояснил свой выбор молодой дирижер из Венесуэлы Мануэль Лопес-Гомес. – Передо мной большая ответственность: я впервые дирижирую русской музыкой, и сразу в России. Я счастлив выступать с Новосибирским академическим симфоническим оркестром, это прекрасный коллектив, очень гибкий, музыканты постоянно ищут нужное звучание. Кажется, нашли общий язык».

«С новосибирским оркестром Концерт Чайковского мы не играли вместе более тридцати лет, – поделился перед концертом художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин. – Технически этот концерт, наверное, если не самый сложный, то один из самых – это концерт-марафон. Исполняя его, нужно быть в особой форме: физической, технической, сценической. А эмоционально – он один из самых выразительных».

В рамках Х Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирской области состоялось 19 концертов, были представлены одна российская (Скрипичный концерт Полада Бюльбюль оглы) и одна мировая (Скрипичный концерт Михаила Плетнева) премьеры, а также проведены девять мастер-классов.