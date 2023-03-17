Новосибирцы попросили Андрея Травникова отменить концерт Киркорова

Обращение к губернатору написали православные активисты Новосибирска.
Православные активисты Новосибирска разместили в сети открытое обращение к главе региона Андрею Травникову с требованием отменить концерт Филиппа Киркорова. Информацию опубликовали члены областного совета в защиту общественной нравственности.
В обращении сказано: если будет отказ в предоставлении государственной площадки для выступления артиста, то губернатор таким образом поддержит защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и политику президента.
Отметим, что концерт популярного исполнителя запланирован на 5 апреля на площадке «Локомотив-Арены».
Фото: vk.com/official_kirkorov
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