Музей Новосибирска покажет в «Победе» шесть новых фильмов о городе

Фильмы, которые презентуют в следующую среду, позволят взглянуть на Новосибирск с нетривиального ракурса.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

Краеведы приглашают в увлекательное путешествие по страницам истории любимого Новосибирска.

  • Цикл «Город, который уходит» — «Улица Добролюбова» (исследование Закаменского района, истории первой радиостанции и легендарного «Голливуда за Каменкой»), «Река Каменка» (история малой реки, прошедшей путь от центра мукомольной промышленности до заточения в подземный коллектор)
     
  •  Цикл «Перейти в прошлое» — серия роликов об инженерном наследии Новосибирска (мостах и тоннелях)
     
  •  Необычная оптика восприятия города — «Звуки Новосибирска», «Новосибирские панорамы», «Кусочки истории»


Время встречи: 25 февраля, в 18.30 

Место встречи: кинотеатр «Победа»

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

12+

