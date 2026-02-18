Музей Новосибирска покажет в «Победе» шесть новых фильмов о городе

Фильмы, которые презентуют в следующую среду, позволят взглянуть на Новосибирск с нетривиального ракурса.
Краеведы приглашают в увлекательное путешествие по страницам истории любимого Новосибирска.
- Цикл «Город, который уходит» — «Улица Добролюбова» (исследование Закаменского района, истории первой радиостанции и легендарного «Голливуда за Каменкой»), «Река Каменка» (история малой реки, прошедшей путь от центра мукомольной промышленности до заточения в подземный коллектор)
- Цикл «Перейти в прошлое» — серия роликов об инженерном наследии Новосибирска (мостах и тоннелях)
- Необычная оптика восприятия города — «Звуки Новосибирска», «Новосибирские панорамы», «Кусочки истории»
Время встречи: 25 февраля, в 18.30
Место встречи: кинотеатр «Победа»
12+
