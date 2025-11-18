Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
Кино и сериалы

В новосибирской «Победе» состоится фестиваль итальянского кино RIFF

Под занавес осени зрители смогут окунуться в мир темпераментного итальянского синематографа — в программе феста почти 20 ярких фильмов.

Фестиваль итальянского кино пройдет в «Победе» с 20 по 30 ноября, сообщает kulturansk.ru. Это крупнейший италоязычный кинофестиваль страны и одно из самых ярких культурных событий осени. Уже в одиннадцатый раз на кинофестивале будет представлена обширная программа итальянских фильмов — около 20 картин: от лидеров бокс‑офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин независимых режиссёров, которые не доходят до проката; от документальных работ до сборников короткого метра.

Программу откроет мелодрама Паоло Дженовезе «Безумное свидание». Представьте себе свидание, где главные враги — собственные мысли. Пьеро, философ, разуверившийся в любви, и очаровательная, но раненая Лара чувствуют взаимное притяжение. Но признаться в этом мешают их же персонифицированные внутренние голоса: циник Валиум и романтик Джульетта. Эта парочка устроит в головах героев настоящий батл между страхом и надеждой, не оставляя шанса на простое счастье. Смогут ли Пьеро и Лара заткнуть своих «демонов» и сделать шаг навстречу друг другу?

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

18+

