В новосибирской «Победе» состоится фестиваль итальянского кино RIFF

Фестиваль итальянского кино пройдет в «Победе» с 20 по 30 ноября, сообщает kulturansk.ru. Это крупнейший италоязычный кинофестиваль страны и одно из самых ярких культурных событий осени. Уже в одиннадцатый раз на кинофестивале будет представлена обширная программа итальянских фильмов — около 20 картин: от лидеров бокс‑офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин независимых режиссёров, которые не доходят до проката; от документальных работ до сборников короткого метра.