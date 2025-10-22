Внимание, мотор! В Новосибирске пройдет фестиваль «ВотЭтноКино»

В рамках киномарафона зрителей ждет 14 уникальных фильмов, а также внеконкурсная детская программа и специальные показы.
В Новосибирске состоялась пресс-конференция, посвященная запуску кинофестиваля «ВотЭтноКино» в рамках проекта «ЭтноМост России». Участники пресс-конференции рассказали о концепции и миссии Кинофестиваля и проекта, о звездных участниках и жюри, самых ожидаемых фильмах и специальных показах, а также о создании Союза фестивалей России и значении проекта для развития региональной культурной среды.
Министр культуры региона Юлия Шуклина отметила, что проведение кинофестиваля «ВотЭтноКино» имеет особое значение для укрепления межкультурного взаимодействия, развития регионального кинематографа и формирования позитивного имиджа Новосибирской области. Юлия Константиновна подчеркнула, что Новосибирск и Сибирь исторически связаны с переселенческими процессами, сформировавшими уникальное культурное многообразие региона. Сегодня здесь проживает множество этнических сообществ, активно сохраняющих свою самобытность и реализующих культурно-образовательные проекты, направленные на сохранение традиций и развитие национальных культур. По мнению министра, поддержка таких инициатив способствует укреплению культурной идентичности региона и созданию условий для роста местного кинопроизводства. Фестиваль «ВотЭтноКино» становится важной площадкой для творческого обмена и развития профессионального сообщества, объединяющего режиссёров, сценаристов и продюсеров, создающих фильмы о Сибири и её людях. Развитие регионального кино рассматривается как стратегическое направление, способное укрепить культурный статус области и повысить интерес к её истории и современным талантам.
Кинофестиваль «ВотЭтноКино» состоится 23 и 24 октября и представит кинематографические работы, исследующие темы поиска корней, обретения ценностей, сохранения памяти и культурного наследия. Организаторы фестиваля отмечают, что стремятся показать, как через современное искусство можно укреплять межкультурные связи, поддерживать интерес к этнической памяти и способствовать формированию единой общности народов и поколений.
В программе Кинофестиваля – ленты от призёров международных кинофестивалей, а также неизвестные игровые и неигровые короткометражные киноработы. Всего киномарафон включает в себя 14 уникальных фильмов. По итогу жюри выберет лидеров в пяти номинациях. Также зрителей ждут показы фильмов внеконкурсной детской программы и специальные показы.
В программу мероприятия войдет круглый стол «Кино в Сибири. Снимаем!», в рамках которого состоится открытая дискуссия с профессионалами индустрии. На церемонии закрытия перед аудиторией выступят звезды этно-музыки и пройдет торжественное награждение лауреатов.
12+
