Внимание, мотор! В Новосибирске пройдет фестиваль «ВотЭтноКино»

В Новосибирске состоялась пресс-конференция, посвященная запуску кинофестиваля «ВотЭтноКино» в рамках проекта «ЭтноМост России». Участники пресс-конференции рассказали о концепции и миссии Кинофестиваля и проекта, о звездных участниках и жюри, самых ожидаемых фильмах и специальных показах, а также о создании Союза фестивалей России и значении проекта для развития региональной культурной среды.

Министр культуры региона Юлия Шуклина отметила, что проведение кинофестиваля «ВотЭтноКино» имеет особое значение для укрепления межкультурного взаимодействия, развития регионального кинематографа и формирования позитивного имиджа Новосибирской области. Юлия Константиновна подчеркнула, что Новосибирск и Сибирь исторически связаны с переселенческими процессами, сформировавшими уникальное культурное многообразие региона. Сегодня здесь проживает множество этнических сообществ, активно сохраняющих свою самобытность и реализующих культурно-образовательные проекты, направленные на сохранение традиций и развитие национальных культур. По мнению министра, поддержка таких инициатив способствует укреплению культурной идентичности региона и созданию условий для роста местного кинопроизводства. Фестиваль «ВотЭтноКино» становится важной площадкой для творческого обмена и развития профессионального сообщества, объединяющего режиссёров, сценаристов и продюсеров, создающих фильмы о Сибири и её людях. Развитие регионального кино рассматривается как стратегическое направление, способное укрепить культурный статус области и повысить интерес к её истории и современным талантам.