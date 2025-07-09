В Новосибирской области состоится фестиваль научного и индустриального кино «Кремний»

IV Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» пройдёт с 25 по 28 сентября 2025 года в Новосибирске, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

В этом году ключевой темой фестиваля является научная фантастика. К теме мероприятия будут приурочены специальная программа игровых фантастических фильмов последних лет, ретроспектива экранизаций советской фантастики, тематическая выставка и питчинг современных фантастических книг. Специальной программой выделено научное и индустриальное кино Сибири. В основном конкурсе будут представлены неигровые фильмы научной и промышленной тематики.

«Фестиваль является одним из ключевых драйверов развития киноиндустрии в Новосибирской области. Наша задача не просто провести фестиваль, а сделать его местом, где неигровое кино звучит особенно ёмко. Объединение науки и культуры исторически задаёт импульс развития нашего региона и «Кремний» - это площадка, где мы говорим об актуальном средствами кинематографа и не только о самих технологиях и индустрии, но и о тех, кто это снимает, исследует и объясняет», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.