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Ко Дню памяти и скорби: в «Победе» покажут фильм о воинах-сибиряках «Я здесь»

Презентация документальной ленты Аркадия Мамонтова состоится в новосибирском кинотеатре 21 июня.

vk.com/kinopobeda

В эту субботу, 21 июня, в Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет презентация фильма «Я здесь», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Показ приурочен ко Дню памяти и скорби.

Перед презентацией фильма выступит автор идеи и сценария, журналист Аркадий Мамонтов. Он расскажет зрителям о зарождении проекта и о том, как история создания новосибирского Монумента Славы перекликается с событиями сегодняшнего дня.

Фильм «Я здесь» вспоминает не только о подвигах гвардейцев-сибиряков в Великой Отечественной войне, но и о сегодняшних героях – участниках спецоперации, которые гордо носят имена и фамилии своих дедов и прадедов.

Для этого проекта были записаны рассказы нескольких семей новосибирцев, сохраняющих память о своих фронтовиках и стремящихся передать её будущим поколениям.

Презентация фильма начнётся в 16.00 в зале №1 кинотеатра «Победа». Вход свободный.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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