Новосибирский режиссер — в числе победителей Международного фестиваля «Евразия-Кинофест»

В Сочи завершился II Международный фестиваль кино стран Евразии – «Евразия-Кинофест». В конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран. На фестивале собрались представители 26 стран и больше 15 тысяч человек. Всего было показано 90 фильмов, из них 45 премьер.

В документальном кино лучшей признана российская работа «Я явилась не гостить» режиссера Бориса Травкина – известного новосибирского кинодокументалиста, оператора, режиссёра, члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств РФ. Фильм снят в с. Шайдурово в Новосибирской области. Борис Травкин является не только режиссером, но и автором сценария и оператором фильма, выпущенного в 2025 году при участии Фонда поддержки регионального кино.