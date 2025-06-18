Новосибирский режиссер — в числе победителей Международного фестиваля «Евразия-Кинофест»

Картина Бориса Травкина «Я явилась не гостить» признана лучшей в категории «Документальное кино» — о чем его фильм?
В Сочи завершился II Международный фестиваль кино стран Евразии – «Евразия-Кинофест». В конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран. На фестивале собрались представители 26 стран и больше 15 тысяч человек. Всего было показано 90 фильмов, из них 45 премьер.
В документальном кино лучшей признана российская работа «Я явилась не гостить» режиссера Бориса Травкина – известного новосибирского кинодокументалиста, оператора, режиссёра, члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств РФ. Фильм снят в с. Шайдурово в Новосибирской области. Борис Травкин является не только режиссером, но и автором сценария и оператором фильма, выпущенного в 2025 году при участии Фонда поддержки регионального кино.
Картина «Я явилась не гостить» рассказывает о жизни и творчестве известной сибирской писательницы Таисьи Пьянковой. Её судьба раскрывается в беседах с простой деревенской женщиной, слепой бабой Верой, матерью одного из главных героев других фильмов Бориса Борисовича. Хронометраж фильма составляет 25 минут.
Уже более шестидесяти лет творчество Травкина связано с Сибирью и Новосибирском. Снято свыше ста фильмов – документальных, телевизионных, игровых. Работы мастера входят в золотой фонд отечественной кинодокументалистики, некоторые из них хранятся в библиотеке Конгресса США.
Фильмография творчества режиссера огромна. Более 25 работ были отмечены дипломами и призами на престижных международных и всероссийских кинофестивалях.
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