В Новосибирске стартовал очередной сезон проекта «Кино на траве»

На выходных в Нарымском сквере открыли сезон «Кино на траве» — проект, который делает летние вечера в городе насыщеннее и интереснее, написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Кино планируют показывать по пятницам, если позволяют погодные условия. Всего в этом сезоне ожидается девять тематических вечеров.