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В Новосибирске стартовал очередной сезон проекта «Кино на траве»

Летние вечера с просмотрами фильмов под открытым небом устраивают в Нарымском сквере.

На выходных в Нарымском сквере открыли сезон «Кино на траве» — проект, который делает летние вечера в городе насыщеннее и интереснее, написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Кино планируют показывать по пятницам, если позволяют погодные условия. Всего в этом сезоне ожидается девять тематических вечеров.

«Ближайший — 20 июня. Он будет посвящён теме «Память поколений» — в честь Года защитника Отечества. Фильм новосибирцы выбрали сами, с помощью голосования, — сообщил глава города. — Сам я с удовольствием пересматриваю советские картины. Одни из любимых — «В бой идут одни «старики» и «Бриллиантовая рука».

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