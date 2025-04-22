Новосибирский режиссер выиграл в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее»

Благодаря этому Роман Медведев снимет картину «Первый тайм» — о юных футболистах, их триумфах, поражениях и становлении характера.
Завершился прием заявок на конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее», реализуемый четвертый год подряд Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). Проект «Первый тайм» новосибирского режиссера Романа Медведева стал победителем конкурса.
Режиссер снимет свой первый документальный фильм про футбольные команды девочек из Ордынки Новосибирской области и мальчиков из Кисловки Томской области. Фильм – не просто о спорте. Это рассказ о взрослении, командной поддержке и первом серьёзном опыте – победах и поражениях, в которых закладываются черты характера. Оператором проекта выступит Даниил Папоротный.
Креативный продюсер проекта Екатерина Ивантеева отметила, что это не просто история о футболе, а призыв к диалогу о том, как воспитание через спорт формирует личность. Детство – «первый тайм» жизни, где важно научить ребенка проигрывать и побеждать, не теряя себя.
Всего в конкурсе приняли участие 251 работа из 58 регионов, по итогам которого было отобрано 60 работ. Фильмы-победители представляют 24 региона России, а съёмки пройдут в 30 субъектах РФ – от Краснодарского края до Чукотки. Среди городов-лидеров по количеству проектов — Пермь, Москва, Краснодар, Красноярск и Иркутск.
Большая часть кинопроектов посвящена темам мотивации и личностного развития, выдающимся личностям, новым именам и трендам в искусстве, а также семейным ценностям и туристическому потенциалу регионов.
Конкурс «Россия – взгляд в будущее» является флагманским проектом Фонда поддержки регионального кинематографа и проводится ежегодно, с момента основания организации в 2022 году.
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