Новосибирский режиссер выиграл в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее»

Большая часть кинопроектов посвящена темам мотивации и личностного развития, выдающимся личностям, новым именам и трендам в искусстве, а также семейным ценностям и туристическому потенциалу регионов.

Конкурс «Россия – взгляд в будущее» является флагманским проектом Фонда поддержки регионального кинематографа и проводится ежегодно, с момента основания организации в 2022 году.