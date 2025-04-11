Новосибирских синефилов приглашают на ретроспективу кинолент Клода Соте

С 14 по 18 апреля в кинотеатре «Победа» покажут ретроспективу работ одного из самых значительных французских режиссеров второй половины XX века — Клода Соте, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Клод Соте, признанный критиками ведущим французским режиссером 70–80-х годов, создал в своих фильмах неповторимый портрет Франции той эпохи. Его картины отличаются особым мастерством режиссуры, уникальным сочетанием смешного и печального, а также блистательным актерским составом.