Новосибирских синефилов приглашают на ретроспективу кинолент Клода Соте

В программе — пять фильмов культового французского режиссера, отражающих разные периоды его творчества.
С 14 по 18 апреля в кинотеатре «Победа» покажут ретроспективу работ одного из самых значительных французских режиссеров второй половины XX века — Клода Соте, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.
Клод Соте, признанный критиками ведущим французским режиссером 70–80-х годов, создал в своих фильмах неповторимый портрет Франции той эпохи. Его картины отличаются особым мастерством режиссуры, уникальным сочетанием смешного и печального, а также блистательным актерским составом.
Каждый фильм представляет собой отдельную историю, но вместе они формируют целостное представление о творческом пути режиссера — от раннего периода сотрудничества с Роми Шнайдер до позднего периода, отмеченного признанием критиков и зрителей.
В программе представлены как ранние работы режиссера, так и его поздние фильмы, что дает возможность проследить эволюцию его стиля и тематики. Особого внимания заслуживает плодотворное сотрудничество с Роми Шнайдер, которое принесло обоим художникам международное признание.
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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