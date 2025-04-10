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«Самая умная улица в мире»: в Новосибирском Академгородке снимают фильм о Михаиле Лаврентьеве

Роль Лаврентьева в зрелости исполняет Алексей Серебряков, в молодые годы его играет Лев Зулькарнаев.

кадр из фильма «Самая умная улица в мире» / kulturansk.ru

Стартовали съемки документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире» режиссера Ивана Вдовина, сообщает сайт kulturansk.ru. В основе сюжета история легендарного советского ученого, мечтателя, всю свою жизнь посвятившего развитию науки — основателя Новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева.

В игровой части фильма его роль во взрослом возрасте исполнит Алексей Серебряков, а в молодом — Лев Зулькарнаев. Фильм погрузит зрителей в уникальную атмосферу Академгородка, одного из важнейших научных и образовательных центров России. 

Название фильма выбрано не случайно: Академгородок в Новосибирске в свое время стал символом культа науки и прогресса, а проспект академика Лаврентьева получил известность как «самая умная улица в мире», на которой сосредоточены более 20 объектов научной инфраструктуры — научно-исследовательских институтов и конструкторско-технологических бюро.

Это кино — своего рода мост между прошлым и настоящим, где реальность будет переплетаться с игрой, а документальная часть добавит картине глубокий, живой контекст. Например, специально для проекта были сняты интервью с учеными, которые жили и работали в Академгородке, а также с современными молодыми специалистами, вдохновившимися примерами прошлого и продолжающими их дело по сей день.

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