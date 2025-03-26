Новосибирцев приглашают на спецпоказ фильма о путешествии на Северный полюс

Документальный фильм Вадима Махорова «Полюс: Мечта о Севере» можно будет увидеть 2 и 8 апреля на большом экране в «Победе», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. После сеансов пройдет творческая встреча с автором фильма.

Вадим Махоров — признанный мастер фотографии, большой путешественник, документалист, основатель проекта Ontheroofs, посвященного городским исследованиям. На встрече со зрителями Вадим расскажет про процессы и тонкости организации подобных путешествий, а также ответит на вопросы.

На большом экране оживет история о захватывающем путешествии на Северный полюс на легендарном атомном ледоколе «50 лет Победы». Зрители увидят удивительные полярные станции на Земле Франца-Иосифа и познакомятся с флорой и фауной самого сурового края планеты Земля.

«За четыре похода на Северный полюс я накопил много красивого материала и решил рассказать, как проходят десять круизных дней. В фильм войдут уникальные съёмки с дрона. Я не видел, чтобы в этих районах кто-то так снимал. Классные кадры получаются, когда мы проходим Землю Франца-Иосифа. Можно наблюдать полярных животных в их естественной среде», — рассказывает автор.

Специальный показ документального фильма от признанного мастера фотографии и путешественника Вадима Махорова перенесет нас в незабываемое путешествие к вершине планеты.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

16+