В Новосибирске представят премьеру киноальманаха «Наследники Победы»

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная премьере нового художественного фильма Студии игрового кино «Краски» – «Наследники Победы», снятого к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. О премьере киноальманаха и выходе в прокат, о процессе работы над кинолентой, а также о планируемом участии кинокартины в общероссийских и международных кинофестивалях рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, генеральный продюсер фильма «Наследники Победы» Денис Вязников и режиссер-постановщик Дарья Беднарская.

«Фильм "Наследники Победы" — это не только дань памяти поколению, которое пережило Великую Отечественную войну, но и важный шаг в том, чтобы наши дети и молодежь смогли осознать и почувствовать значимость тех событий. Мы гордимся, что этот проект был поддержан в нашем регионе и надеемся, что он станет не только важным культурным явлением, но и образовательным инструментом для всех, кто стремится узнать больше о героизме и подвиге наших предков», – отметила Ирина Рудковская.

Фильм-киноальманах выходит в широкий прокат в кинотеатрах по всей России 17 апреля и состоит из трех новелл, посвященных детям, которые в годы Великой Отечественной Войны жили в Сибирском тылу. Это истории о маленьких и больших подвигах, страхах и бедах, надеждах и вере в Победу. Фильм «Наследники Победы» откроет новые страницы истории тыла.

Картина была снята летом 2024 года в Новосибирске. Роли в ней исполнили пятнадцать профессиональных актеров из театров Новосибирска: Старый дом, Новосибирский музыкальный театр, Красный факел, На левом берегу, 13 трамвай, а также юные артисты от 9 до 17 лет, которые прошли кастинг и обучение в кинолаборатории Студии.

Сюжет киноальманаха основан на реальных историях и событиях, пережитых детьми войны: дочь фронтового офицера, которая помогает ухаживать за ранеными в госпитале и соединяет семьи, разбросанные по огромной стране войной; мальчик, работающий на заводе, наравне со взрослыми, чтобы помочь фронту; маленький герой, на всю жизнь усвоивший урок, что нужно поступать по справедливости.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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