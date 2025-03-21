В новосибирской «Победе» стартовал Форум регионального кинематографа

В первый день форума «Новый вектор. Сибирь» прошел интенсив-погружение «Нейросетевая революция: как ИИ меняет киноиндустрию».
II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» стартовал в Центре культуры и отдыха «Победа», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Этот форум – платформа для обсуждения ключевых вопросов развития кинопроизводства, поддержки творческих инициатив и формирования новых трендов в киноиндустрии. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов от лица главы региона поприветствовал участников и гостей форума, приехавших в наш регион и пожелал им успешной работы. Ими стали продюсеры, кинорежиссеры, руководители киноклубов, операторы, представители региональных кинокоммиссий и другие кинодеятели.
«Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» – важная площадка для выстраивания диалога между профессионалами киноиндустрии, начинающими кинематографистами, экспертами и представителями власти. Сегодня перед нами стоит ключевая задача – создать благоприятные условия для развития регионального кинопроизводства, поддержки талантливых авторов и продвижения их работ как на российском, так и на международном уровнях. Региональное кино играет важную роль в сохранении культурного наследия и духовно-нравственных ценностей нашей страны. Мы видим, что интерес к региональному кино стремительно растет. В Новосибирской области уже реализуется ряд успешных кинопроектов, и наша задача – укреплять эти тенденции, создавать условия для развития инфраструктуры, привлекать новых инвесторов и содействовать продвижению сибирского кино на широкий экран. Уверен, что форум даст мощный импульс для развития кинопроизводства не только в Новосибирской области, но и во всем Сибирском федеральном округе», – отметил Юрий Петухов.
В рамках форума предусмотрены образовательные мероприятия, мастер-классы и лаборатории, которые помогут молодым специалистам получить новые знания, а опытным профессионалам – поделиться своим опытом.
Первый день Форума включил в себя деловую и образовательную программы, а также показы фильмов, снятых сибирскими студиями. Состоялись презентация киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа, круглый стол на тему «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири».
Во время образовательной программы прошел интенсив-погружение «Нейросетевая революция: как ИИ меняет киноиндустрию», интенсив для производителей контента по теме практического применения нейросетей для производства кино и медиа. Эксперты провели лабораторию для актеров Новосибирской области и мастер-класс «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?». Также рамках программы форума начали свою работу открытые площадки для выявления и тиражирования лучших практик региональных кинокластеров России и Сибири.
Форум «Новый вектор. Сибирь» предоставит уникальную возможность для всех участников увидеть новые работы сибирских авторов, заглянуть за кулисы кинопроизводства, получить полезные знания в сфере креативных индустрий и начать свой путь в профессии. Участие в Форуме примут более 100 кинематографистов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Горно-Алтайска, Омска, Барнаула, Томска, Кемерово, Ижевска и Севастополя.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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