В новосибирской «Победе» стартовал Форум регионального кинематографа

II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» стартовал в Центре культуры и отдыха «Победа», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Этот форум – платформа для обсуждения ключевых вопросов развития кинопроизводства, поддержки творческих инициатив и формирования новых трендов в киноиндустрии. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов от лица главы региона поприветствовал участников и гостей форума, приехавших в наш регион и пожелал им успешной работы. Ими стали продюсеры, кинорежиссеры, руководители киноклубов, операторы, представители региональных кинокоммиссий и другие кинодеятели.

«Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» – важная площадка для выстраивания диалога между профессионалами киноиндустрии, начинающими кинематографистами, экспертами и представителями власти. Сегодня перед нами стоит ключевая задача – создать благоприятные условия для развития регионального кинопроизводства, поддержки талантливых авторов и продвижения их работ как на российском, так и на международном уровнях. Региональное кино играет важную роль в сохранении культурного наследия и духовно-нравственных ценностей нашей страны. Мы видим, что интерес к региональному кино стремительно растет. В Новосибирской области уже реализуется ряд успешных кинопроектов, и наша задача – укреплять эти тенденции, создавать условия для развития инфраструктуры, привлекать новых инвесторов и содействовать продвижению сибирского кино на широкий экран. Уверен, что форум даст мощный импульс для развития кинопроизводства не только в Новосибирской области, но и во всем Сибирском федеральном округе», – отметил Юрий Петухов.