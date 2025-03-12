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Кино и сериалы

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В Новосибирской области обсудили предстоящий кинематографический форум «Новый вектор. Сибирь»

«Сегодня мы видим, как региональное кино приобретает все большее значение», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет в Новосибирской области с 20 по 22 марта. О задачах форума и его участниках, а также о новой концепции развития кинематографа в нашем регионе шла речь на пресс-конференция 11 марта.

«Сегодня мы видим, как региональное кино приобретает все большее значение, становясь не только частью культурной идентичности, но и очевидным драйвером экономического роста. Наша цель – создать условия для эффективного взаимодействия кинематографистов, продюсеров, наладить диалог между федеральными и региональными игроками киноиндустрии, а главное – поддержать талантливых авторов, дать им возможность заявить о себе и реализовать свои проекты. Форум позволит выявить лучшие практики, актуализировать стратегию развития регионального кино в Сибири, обсудить перспективы финансирования, привлечения инвестиций и использования современных технологий в кинопроизводстве. Новосибирская область обладает уникальными возможностями для кинопроизводства – от богатых природных локаций до мощного кадрового и креативного потенциала. Мы хотим, чтобы наш регион стал не только площадкой для обсуждения будущего кино, но и точкой притяжения новых проектов, идей и талантов», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Основная цель форума – работа открытой площадки для выявления и тиражирования лучших практик региональных кинокластеров России и Сибирского федерального округа.

Задачами форума являются выявление и формирование трендов по развитию региональных кинокластеров Сибирского федерального округа, проведение деловых программ для представителей региональных кинокластеров, обмен опытом между федеральными экспертами и региональными кинокомиссиями и студиями Сибирского федерального округа, тиражирование лучших практик по развитию региональных кинокластеров Сибирского федерального округа через издательскую деятельность и публикации в СМИ, проведение исследования и разработка «дорожной карты» по развитию кинематографа в Новосибирской области.

Форум откроется 20 марта. Основной площадкой проведения станет кинотеатр «Победа». Каждый участник форума получит возможность не только представить свои идеи, но и перенять опыт лучших представителей кинопрофессий.

Экспертами и спикерами образовательных программ Форума станут: генеральный директор «Руки Вверх Продакшн» Вадим Бакунев, кинообозреватель, продюсер, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, продюсер Wink Марина Наумова, генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ» Оксана Барковская и другие.

На форум аккредитовались уже более 40 гостей из Новосибирска, Томска, Барнаула, Ижевска, Омска, Красноярска. Это продюсеры, кинорежиссёры, специалисты административной группы кинопроизводства, руководители киноклубов, операторы и другие кинодеятели. Гости примут участие в презентациях, дискуссиях и питчингах, познакомятся с локациями для съемок. 

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» организован правительством Новосибирской области, министерством культуры региона, Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и Центром креативных индустрий Новосибирской области.

Фото: Сергей Кунгурцев, ТАСС

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