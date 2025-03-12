В Новосибирской области обсудили предстоящий кинематографический форум «Новый вектор. Сибирь»

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет в Новосибирской области с 20 по 22 марта. О задачах форума и его участниках, а также о новой концепции развития кинематографа в нашем регионе шла речь на пресс-конференция 11 марта.

«Сегодня мы видим, как региональное кино приобретает все большее значение, становясь не только частью культурной идентичности, но и очевидным драйвером экономического роста. Наша цель – создать условия для эффективного взаимодействия кинематографистов, продюсеров, наладить диалог между федеральными и региональными игроками киноиндустрии, а главное – поддержать талантливых авторов, дать им возможность заявить о себе и реализовать свои проекты. Форум позволит выявить лучшие практики, актуализировать стратегию развития регионального кино в Сибири, обсудить перспективы финансирования, привлечения инвестиций и использования современных технологий в кинопроизводстве. Новосибирская область обладает уникальными возможностями для кинопроизводства – от богатых природных локаций до мощного кадрового и креативного потенциала. Мы хотим, чтобы наш регион стал не только площадкой для обсуждения будущего кино, но и точкой притяжения новых проектов, идей и талантов», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Основная цель форума – работа открытой площадки для выявления и тиражирования лучших практик региональных кинокластеров России и Сибирского федерального округа.