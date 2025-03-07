Форум регионального кинематографа состоится в Новосибирской области в марте

С 20 по 22 марта в Новосибирске будет проходить II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» – одно из важнейших событий в сфере регионального кино в России. В этом году Новосибирск впервые принимает форум, подчеркивая важность региона. Кинотеатр «Победа» станет основной площадкой мероприятия и центром дискуссий для продюсеров, сценаристов и экспертов. Форум посвящен развитию кино, поддержке инициатив и выявлению лучших практик. Гости примут участие в презентациях, дискуссиях и питчингах, познакомятся с локациями для съемок.

Форум откроется 20 марта в кинотеатре «Победа» новым фильмом, снятым в Сибири. Днем пройдет презентация киностудий и круглый стол о государственной политике в сфере кино.

21 марта будет посвящен питчингу проектов Лаборатории «Формула пути. Сибирь». Состоится презентация Ai-интенсива MyFilm48 и встреча с актерами.

22 марта участников ждет локейшн-тур по Новосибирской области. Они посетят площадки для съемок и обсудят возможности сотрудничества.

Кинопоказы, образовательные лекции, обсуждения с экспертами – каждый участник форума получит возможность не только представить свои идеи, но и перенять опыт лучших представителей кинопрофессий.

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» организован Правительством Новосибирской области, Министерством культуры Новосибирской области, Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и Центра креативных индустрий Новосибирской области.

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