В новосибирском Центре креативных индустрий прошел премьерный показ документального фильма «Из Сибири к Победе – 80»

6 марта в Центре креативных индустрий прошла премьера полнометражной документальной киноленты «Из Сибири к Победе – 80», приуроченной к юбилею Великой Победы.

«Этот фильм — дань памяти и уважения подвигу сибиряков, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Он позволяет нам по-новому взглянуть на события тех лет, прочувствовать силу и мужество наших земляков. В картине показана не просто хронология событий, а живая история — через судьбы людей, героические поступки, семейные воспоминания и мемориалы. Важно, чтобы нынешнее и будущее поколения знали и помнили эту историю. Ведь без прошлого нет будущего, а сила народа — в его памяти и преемственности традиций», — отметила посетившая мероприятие замминистра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.

Зрители увидели на экране уникальные архивные материалы, воспоминания ветеранов, историков, а также потомков тех, кто сражался за Родину. В фильме представили мемориалы, площади и скверы, названные в честь сибиряков, внесших свой вклад в Победу. Были показаны жизнь и работа в сибирском тылу – подготовка боевых соединений, выпуск военной техники, боеприпасов, эвакуация заводов. Авторы стремились передать не просто историю войны, а роль Сибири в этой истории – через лица, события, места памяти, сделать события прошлого живыми и понятными.

Фильм подготовлен в рамках масштабного регионального документального историко-просветительского проекта о роли сибиряков в Великой Отечественной войне «Из Сибири к Победе!». Проект призван не только сохранить подлинные факты военной истории, но и передать знания новым поколениям через киноискусство.

Фильм создан ГТРК «Новосибирск» и Сибирской Школой кино и телевидения при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области.

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