Короткометражный фильм из Новосибирска выиграл гран-при федерального конкурса «АртМастерс Регионы»

Короткометражный фильм «Только путь» новосибирской кинокомпании LBL-PRODUCTION режиссёра Павла Меняйло стал обладателем гран-при федерального конкурса «АртМастерс Регионы» в направлении «Кино».

Победу проекту присудил креативный продюсер KION Олег Мастич. Объявление победителей конкурса прошло 2 марта в Москве. Главный приз – финансирование полнометражного фильма или сериала, выбор формата остаётся за кинокомпанией.

Фильм «Только путь» был снят в рамках конкурса – командных соревнований «АртМастерс Регионы» в направлении «Кино». Всего состязались восемь команд, сформированных из представителей различных кинематографических профессий в возрасте от 18 до 35 лет. Участники прошли строгий отбор по 16 компетенциям, из которых 8 были связаны непосредственно с кинопроизводством.

Команда Сибирского федерального округа представила на конкурс фильм «Только путь», режиссёром которого выступил Павел Меняйло, продюсером и вторым режиссёром – Евгений Король. В съёмках приняли участие новосибирские актеры: Егор Овечкин, Лилия Мусина, Виктор Жлудов, Олег Майборода, Тамара Данилова, Андрей Фащевских.

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