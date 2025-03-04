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Новосибирцев приглашают на премьеру документального фильма «Из Сибири к Победе – 80»

Особое внимание в киноленте уделено жизни и работе в сибирском тылу.

mk.nso.ru

6 марта в Центре креативных индустрий состоится премьерный показ полнометражного документального фильма «Из Сибири к Победе – 80» и творческая встреча со съемочной группой. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

Кинолента рассказывает о вкладе сибиряков в Великую Победу – их боевом пути и трудовом подвиге в тылу. Новосибирские кинематографисты посетили 17 городов, собрали уникальные архивные материалы, воспоминания ветеранов и потомков героев. В центре внимания – не просто исторические факты, а живые судьбы людей, благодаря которым была завоевана Победа.

В фильме представлены мемориалы, площади и скверы, названные в честь сибиряков, которые внесли свой вклад в Победу. Особое внимание уделено жизни и работе в сибирском тылу – подготовке боевых соединений, выпуску военной техники, боеприпасов, эвакуации заводов.

Фильм подготовлен в рамках масштабного регионального документального историко-просветительского проекта о роли сибиряков в Великой Отечественной войне «Из Сибири к Победе!». Проект призван не только сохранить подлинные факты военной истории, но и передать знания новым поколениям через киноискусство.

Фильм создан ГТРК «Новосибирск» и Сибирской Школой кино и телевидения при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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