В новосибирском Центре креативных индустрий оцифровали несколько сотен уникальных исторических киноматериалов

Центр креативных индустрий (ЦКИ) создан в 2020 году. Одно из его направлений – сохранение и развитие в регионе кинематографии. В фильмофонде ЦКИ хранится 6322 единиц сибирского фильмофонда, из которых оцифровано порядка 600 видеоматериалов, реставрировано более 170. В течение 2024 года ЦКИ оцифровано 22 выпуска киножурнала «Сибирь на экране» для документального сериала «Машина времени», а также оцифрована 361 кинопленка архивных материалов НГТУ-НЭТИ, представляющих историческую и культурную ценность для Новосибирской области.



Также кинематографистами ЦКИ за прошлый год снято пятнадцать видеофильмов о культурных мероприятиях и социально значимых событиях Новосибирской области. В их числе, киноленты: «Мы к вам заехали на джаз» о джазовом фестивале Sib Jazz Fest-2023, фильмы-портреты о жизни и творчестве известных новосибирских художников Михаиле Казаковцеве и Михаиле Паршикове из цикла «Портрет художника», фильм об известном джазовом музыканте «Сергей Беличенко. Интервью длиною в жизнь», 6-й и 7-й выпуски документального сериала «Машина времени» о становлении и развитии Новосибирска в разные временные периоды с использованием киножурналов «Сибирь на экране».