Новосибирец Никита Кологривый стал самым популярным актером года на Кинопоиске

Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на Кинопоиске — в 2024 году его страницу посетило больше всего пользователей. На такой результат повлияли активные съемки артиста в различных проектах — от сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Два холма» до драмы о становлении перестроечной поп-группы «Комбинация», вышедшей в этом году, и сериала «Метод», премьера которого состоится в 2025 году.

Вторую строчку в топе актеров занял Джейсон Стэйтем, исполнивший главную роль в новом боевике «Пчеловод», а третье — Леонардо ДиКаприо, сыгравший в криминальной драме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Самая популярная актриса года — Ана де Армас. Исполнительница главных ролей в фильмах «Достать ножи» и «Бегущий по лезвию 2049» сыграла наемницу в экшене «Балерина» по франшизе «Джон Уик»: релиз проекта планируется 6 июня 2025 года. Далее расположились Юлия Снигирь, которая снялась в новых экранизациях «Преступления и наказания» и «Мастера и Маргариты», и звезда «Субстанции» Маргарет Куолли.

Фото: телеграм-канал Никиты Кологривого