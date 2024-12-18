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В Новосибирской филармонии показали премьеру фильма о Русском академическом оркестре

В документальном фильме «Осиротевший» рассказана история оркестра, который год назад потерял своего легендарного дирижера Владимира Гусева.

mk.nso.ru

В Новосибирской филармонии состоялась презентация документального фильма «Осиротевший». Фильм повествует о Русском академическом оркестре Владимира Гусева. Маэстро, руководивший оркестром более 45 лет, ушел из жизни год назад.

В фильме «Осиротевший» режиссера Ирины Белкиной отражена история коллектива, которому в 2027 году исполнится 100 лет.  Картина рассказывает о преемственности поколений,  в ней показаны рабочие моменты и традиции оркестра, его планы на будущее и затронуты насущные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня народные коллективы.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

После показа фильма была представлена концертная программа «Новое дыхание», включающая в себя любимые произведения Владимира Гусева.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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