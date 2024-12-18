В Новосибирской филармонии показали премьеру фильма о Русском академическом оркестре

В Новосибирской филармонии состоялась презентация документального фильма «Осиротевший». Фильм повествует о Русском академическом оркестре Владимира Гусева. Маэстро, руководивший оркестром более 45 лет, ушел из жизни год назад.



В фильме «Осиротевший» режиссера Ирины Белкиной отражена история коллектива, которому в 2027 году исполнится 100 лет. Картина рассказывает о преемственности поколений, в ней показаны рабочие моменты и традиции оркестра, его планы на будущее и затронуты насущные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня народные коллективы.