В новосибирской «Победе» состоялась премьера фильма о выдающемся дирижере Арнольде Каце

В Центре культуры и отдыха «Победа» состоялась открытая премьера документального фильма «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» новосибирского режиссёра Эллы Давлетшиной.

«Фильм «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» – это не просто дань уважения выдающемуся дирижёру, но и значимое событие для всей культурной жизни региона. Арнольд Михайлович оставил глубокий след в музыкальной истории Новосибирска, и его наследие до сих пор вдохновляет новые поколения музыкантов и слушателей. Этот фильм помогает сохранить память о великом маэстро. Он показывает, как принципы и любовь Арнольда Михайловича к искусству продолжают жить в работе нашего оркестра, являющегося гордостью области и страны», — прокомментировала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Зрители увидели уникальные архивные кадры с фрагментами концертов, репетиций, дирижёрских уроков Арнольда Михайловича, а также интервью, в которых о маэстро говорят Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин, музыканты оркестра.