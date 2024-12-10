В новосибирской «Победе» состоялась премьера фильма о выдающемся дирижере Арнольде Каце

Зрители увидели уникальные архивные кадры с фрагментами концертов и репетиций маэстро, а также интервью, в которых о нем говорят Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин и музыканты оркестра.
В Центре культуры и отдыха «Победа» состоялась открытая премьера документального фильма «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» новосибирского режиссёра Эллы Давлетшиной.
«Фильм «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» – это не просто дань уважения выдающемуся дирижёру, но и значимое событие для всей культурной жизни региона. Арнольд Михайлович оставил глубокий след в музыкальной истории Новосибирска, и его наследие до сих пор вдохновляет новые поколения музыкантов и слушателей. Этот фильм помогает сохранить память о великом маэстро. Он показывает, как принципы и любовь Арнольда Михайловича к искусству продолжают жить в работе нашего оркестра, являющегося гордостью области и страны», — прокомментировала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Зрители увидели уникальные архивные кадры с фрагментами концертов, репетиций, дирижёрских уроков Арнольда Михайловича, а также интервью, в которых о маэстро говорят Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин, музыканты оркестра.
Выпуск документального фильма «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» – одно из многочисленных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения прославленного дирижера Арнольда Каца. Напомним, что 18 сентября, в день рождения маэстро, в государственном концертном зале имени А. М. Каца состоялся торжественный концерт в честь юбилея. Новосибирцы увидели на фасаде ГКЗ имени А.М. Каца масштабные 3D-проекции с музыкальным сопровождением. В день рождения Арнольда Каца на всех станциях метро звучала музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро, а также записанные дикторские сообщения с различными фактами о его жизни. Кроме того, в Новосибирском метрополитене начал курсировать новый брендированный вагон-экспозиция «Вся жизнь дирижера как музыка». На музейных площадках города представлены выставочные проекты, посвященные знаменательной дате.
Продюсер проекта Анастасия Журавлева, производство Новосибирской филармонии и Студии телевизионных решений «ГАММА».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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