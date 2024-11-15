«Безмолвные атаки»: стартовали съемки фильма о легендарных глухих хоккеистах из сборной Новосибирской области

Генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Элла Тухарели отметила, что в Новосибирской области сильная школа кинодокументалистики. «Наш принцип – это региональность, что не все кино должно сниматься в Москве или московскими режиссерами, потому что ребята на местах тоньше и четче видят все", - добавила она.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудовская отметила, что в регионе принята дорожная карта развития кинематографа. В ближайшее время в области планируется создание кинокомиссии и системы рибейтов. Планируется, что в Новосибирской области будет развиваться как документальное, так и художественное кино.

Фото: Антон Шутов