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Кино и сериалы

«Безмолвные атаки»: стартовали съемки фильма о легендарных глухих хоккеистах из сборной Новосибирской области

Работу над кинолентой собираются завершить к лету будущего года, поделилась продюсер фильма Екатерина Ивантеева.

Состоялась пресс-конференция о начале создания короткометражного документального фильма «Безмолвные атаки», главными героями которого станут глухие хоккеисты из сборной команды Новосибирской области.

Съемки кино о самой титулованной в РФ команде глухих хоккеистов начались в Сибири. Работу над кино планируется завершить к лету 2025 года, сообщила продюсер фильма Екатерина Ивантеева.

Генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Элла Тухарели отметила, что в Новосибирской области сильная школа кинодокументалистики. «Наш принцип – это региональность, что не все кино должно сниматься в Москве или московскими режиссерами, потому что ребята на местах тоньше и четче видят все", - добавила она.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудовская отметила, что в регионе принята дорожная карта развития кинематографа. В ближайшее время в области планируется создание кинокомиссии и системы рибейтов. Планируется, что в Новосибирской области будет развиваться как документальное, так и художественное кино.

Фото: Антон Шутов

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