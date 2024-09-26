В «Победе» состоится премьерный показ документального блокбастера о новосибирском летчике-асе

Специально для съемок фильма «Ахтунг! Покрышкин!» в Новосибирске была воссоздана квартира сороковых годов.
Премьера документального фильма «Ахтунг! Покрышкин!» пройдет 27 сентября в Центре культуры и отдыха «Победа». Фильм представят и обсудят со зрителями режиссёр Павел Меняйло (Новосибирск) и продюсер Юрий Яшников (Иркутск).
Действие разворачивается в Новосибирске в сентябре 1944 года, когда Александр Покрышкин получил третью Звезду Героя и прилетел с фронта на короткую побывку домой, где его ждали мать и беременная жена. Но побыть с семьёй летчику толком не удалось: его буквально обступили журналисты и кинохроникёры, и начались бесконечные поездки по заводам и стройкам с выступлениями и интервью. Именно это интервью будет воссоздано в фильме, чтобы показать Александра Покрышкина в этот момент его жизни: молодым, дерзким, с ощущением близкой победы, но в самый разгар войны.
Съемки фильма проходили в Новосибирске. Специально для съемок была воссоздана квартира 1940-х годов. Многие вещи в кадре подлинные, сохранившиеся с тех времен. Например, зрители смогут увидеть бинокль и шахматы, которые принадлежали знаменитому летчику. В сценарий также включили уникальный предмет – комикс про Александра Покрышкина, выпущенный в 1945 году в США. Команда кинопроекта смогли найти один сохранившийся экземпляр и доставить его в Россию.
Картина стала четвёртой серией исторического документального сериала «Киноинтервью». Его герои — выдающиеся сибиряки, совершившие прорыв в разных областях человеческой деятельности.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
12+
Комментарии (0)