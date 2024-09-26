В «Победе» состоится премьерный показ документального блокбастера о новосибирском летчике-асе

Премьера документального фильма «Ахтунг! Покрышкин!» пройдет 27 сентября в Центре культуры и отдыха «Победа». Фильм представят и обсудят со зрителями режиссёр Павел Меняйло (Новосибирск) и продюсер Юрий Яшников (Иркутск).

Действие разворачивается в Новосибирске в сентябре 1944 года, когда Александр Покрышкин получил третью Звезду Героя и прилетел с фронта на короткую побывку домой, где его ждали мать и беременная жена. Но побыть с семьёй летчику толком не удалось: его буквально обступили журналисты и кинохроникёры, и начались бесконечные поездки по заводам и стройкам с выступлениями и интервью. Именно это интервью будет воссоздано в фильме, чтобы показать Александра Покрышкина в этот момент его жизни: молодым, дерзким, с ощущением близкой победы, но в самый разгар войны.