Новосибирцам будут показывать «Кино на траве». Места для сеансов — Нарымский сквер и парк «Арена»

15 июня стартуют летние фестивали «Кино на траве» и будут проводиться каждую пятницу до сентября. Сезон откроют просмотром короткометражек, выступлениями музыкантов, лекторием. Также новосибирцев ждёт пространство для молодых семей, спортивная площадка, фото и экозоны, творческие мастер-классы, маркет товаров ручной работы и фудкорт. В этом году впервые киносеансы проведут в парке «Арена».

Фестиваль молодого искусства «Кино на траве» реализуется командой молодёжного центра «Содружество» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Кино на траве» — это ежегодные фестивали под открытым небом и для новосибирцев они стали традицией. На пятничные кинопросмотры приходят, чтобы посмотреть кино на лужайке, поучаствовать в творческих мастер-классах, послушать лекции, попробовать себя в необычных видах спорта и провести время всей семьей.

Важная часть фестиваля — выступление молодых музыкантов. В этом году на открытии сыграют и споют дуэт «Тире», творческое объединение «Твоя сцена», группы ustal и Five Band. Завершится вечер просмотром подборки короткометражек российских режиссёров.

Этим летом впервые несколько фестивалей пройдут в парке «Арена».

Программа открытия фестиваля:

-14.00-16.00 — мастер-классы по танцам и жонглированию;

-14.00-20.00 — работа творческих мастер-классов, спортивных зон, семейного пространства;

-14.00-21.00 — работа фудкорта и маркета товаров ручной работы от новосибирских мастеров;

-15.00-18.00 — образовательный лекторий;

-16.00-16.50 — выступления дуэта «Тире» и творческого объединения «Твоя сцена»;

-17.30 — паблик-ток от новосибирских режиссеров «Как снимать кино в Новосибирске»;

-18.30 — выступление группы «ustal»;

-19.20 — выступление группы Five Band;

-20.00 — квиз и розыгрыш подарков от организаторов и партнёров;

-20.30 — старт кинопоказа под открытым небом.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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