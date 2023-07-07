Новосибирский кинематограф будет получать государственную поддержку

35-я сессия законодательного собрания Новосибирской области приняла закон о государственной поддержке кинематографии, пишет АиФ-Новосибирск. Обсуждение законопроекта «О государственной поддержке кинематографии в Новосибирской области» велось на площадке заксобрания несколько месяцев. В группу разработчиков входили депутаты, работники аппарата регионального парламента, юристы и представители кинематографического профессионального сообщества. Сегодня в своем выступлении на сессии руководитель рабочей группы – заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских подчеркнула: «Наш комитет исходил прежде всего из необходимости, важности решения задач, поставленных Указами президента Российской Федерации. Это сохранение и укрепление традиционных ценностей, исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества в области патриотического воспитания».

Как и все жители области, депутаты заксобрания представляют разные поколения. Выросли на примерах героев разных фильмов. Но при этом прекрасно понимают, какую огромную роль играет кинематограф в формировании ценностных ориентиров. Цель государственной поддержки кинематографии, как сформулировано в законопроекте, – сохранение и развитие в регионе искусства кино, направленного на историческое и культурное просвещение, патриотическое воспитание, сохранение научного потенциала региона, а также на укрепление статуса Новосибирской области как одного из центров культуры в Российской Федерации.

Проект закона состоит из девяти статей. В них обозначены такие задачи, как поддержка производства, проката документальных, научно-популярных, анимационных, игровых фильмов о Новосибирской области. И создание условий для производства, проката и показа национальных фильмов на территории Новосибирской области. Предлагается установить возможность оказания, в том числе, финансовой поддержки организациям кинематографии в форме субсидий из областного бюджета.

На законопроект получено положительное заключение губернатора Новосибирской области, отметила Елена Спасских. Депутаты проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях.

«Задача даже не в финансировании, а в том, чтобы этому уделялось больше внимания! Весь вопрос – в определении приоритетов. Деньги есть. Вы помните советское документальное кино, когда чествовали механизатора, доярку, сталевара? Сейчас мы возвращаемся к документальному кино. И я уверен, что это только в плюс. Меньше шоу будем смотреть, а больше – о наших людях, которые работают на земле. Есть в области свои студии, и организационная поддержка, определенная законом, позволит им эффективнее развиваться», — подчеркнул председатель новосибирского заксобрания Андрей Шимкив.