В Новосибирске впервые пройдут Дни татарского кино

Центр культуры и отдыха «Победа» приглашает познакомиться с творчеством современных татарстанских кинематографистов в рамках «Дней татарского кино», которые впервые пройдут в Новосибирске с 5 по 7 июня.

Программа организована Центром культуры и отдыха «Победа» совместно с «ТатарКино» (Республика Татарстан) при поддержке Региональной татарской национально-культурной автономии Новосибирской области и Новосибирского областного татарского культурного центра. В афишу «Дней татарского кино» вошли четыре картины, выполненные в разных жанрах. Большинство фильмов демонстрируется на татарском языке с русскими субтитрами.

Программа стартует 5 июня детским приключенческим фильмом «Мишка», рассчитанным на семейную аудиторию и рассказывающим историю десятилетнего фантазёра Роберта. Этот показ пройдёт на русском языке и доступен по «Пушкинской карте».

Торжественное открытие «Дней татарского кино» состоится в тот же день, 5 июня. Фильмом открытия станет драма «Тарлан». Авторы фильма размышляют о семейных ценностях и затрагивают вечные темы. После сеанса состоится онлайн-обсуждение с продюсером фильма, директором «ТатарКино» Миляушой Айтугановой.

Далее в программе комедия «Семейные хлопоты» режиссёра Алексея Барыкина, полная весёлых недоразумений, фильм будет показан 6 июня. Завершит «Дни татарского кино» 7 июня мелодрама о любви и расставании «Сумбуль» режиссёров Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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