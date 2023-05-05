В Новосибирской области во второй раз состоится фестиваль научного и индустриального кино «Кремний»

В мае 2023 года в Новосибирской области во второй раз начнет работу фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний», который продлится до августа. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области. О насыщенной программе фестиваля рассказали на пресс-конференции.

Заместитель министра культуры региона Оксана Грегул подчеркнула, что первый фестиваль «Кремний», инициированный губернатором Новосибирской области, стал настоящим прорывом в развитии креативных индустрий. «В рамках фестиваля удалось создать пространство сотрудничества науки, искусств и технологий и охватить более 10000 участников и зрителей. Важно отметить, что с самого начала мы ставили цель сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири. Первые важные шаги к этому уже сделаны», – отметила Оксана Грегул.

Программа фестиваля в 2023 году будет включать посвященные науке и индустриям Сибири организационные, информирующие, смысловые и профориентационые мероприятия. «Будет продолжена работа в формате акселераторов: по обучению производству кинофильмов о науке и индустриях; по обучению производству комплексных медиапродуктов, предназначенных для просветительских целей в образовании, культуре, спорте, туризме, на производственных предприятиях, в городской среде», – рассказал директор Центра креативных индустрий Андрей Васильев.

Программный директор фестиваля «Кремний» Лада Юрченко подчеркнула, что пилотный фестиваль наглядно продемонстрировал, что в регионе есть запрос на создание научного и индустриального кино.

Научная повестка фестиваля и ключевые задачи для творческих команд акселераторов будут определены в мае, в ходе первого заседания Научного совета фестиваля.

Акселераторы начнут работу в июне. Участников ждут образовательные программы по созданию видео, анимации, VR, приложений и подкастов. В рамках фестиваля также состоятся: конкурс кино о науке и индустриальных процессах из кинопродакшн-студий Сибири, фотовыставка телеканала «Наука» и зеркало федерального фестиваля «Фестиваль актуального научного кино».

Финальные фестивальные мероприятия запланированы на 27-29 августа, в этот период планируется проведение показов победителей киноакселератора, победителей конкурса кино о науке и индустриях из кинопродакшн-студий Сибири, зеркала ФАНК и ряд круглых столов по итогам мероприятий.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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