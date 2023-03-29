О летчиках и музыкантах: в «Победе» показали фильм новосибирских кинематографистов «Музыка неба»

Предпремьерный показ документального фильма «Музыка неба», созданного кинематографистами Центра креативных индустрий при участии РОО «Аэродром Мочище» и Новосибирской государственной филармонии, прошёл в кинотеатре «Победа». Картина рассказывает о единственном в стране авиационном шоу на аэродроме «Мочище» с участием Новосибирского фестивального симфонического оркестра.

Режиссёр фильма – Борис Травкин, председатель Новосибирского областного отделения Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств. Идея создания фильма принадлежит Александру Черемисову – арт-директору Центра креативных индустрий.

К созданию фильма о летчиках и музыкантах, о переплетении фигур высшего пилотажа и высокого исполнительского искусства съемочная группа Центра креативных индустрий приступила летом 2022 года, когда спустя два года после пандемии авиашоу вновь пригласило на свое лётное поле новосибирцев и гостей региона. Уже в процессе съёмок, по словам автора сценария фильма Марка Готлиба, выяснилось, что некоторые музыканты из Новосибирской филармонии уже успели побывать в небе над п. Мочище, а летчики хорошо владеют музыкальными инструментами. В результате получился фильм, рассказывающий о единственном в стране авиационном празднике, на котором фигуры высшего пилотажа сочетаются с живой музыкой профессионального оркестра.

«Особенность подготовки состояла в том, что в фильме использовано много съёмок разных операторов – студентов Сибирского авиационного кадетского корпуса, пилотажной группы «Стрижи», воздушных операторов. Необходимо было всё это осмыслить и привести к единому стилю», – рассказал Борис Травкин.

Андрей Васильев, исполняющий обязанности директора Центра креативных индустрий, выразил уверенность, что у киноленты будет длинная прокатная история и в скором времени фильм о необычном симбиозе – неба, самолетов и музыки – смогут увидеть зрители Новосибирской области.

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