Книги в режиме нон-стоп: в Новосибирске стартовал фестиваль для любителей литературы

В программе — большая книжная ярмарка, встречи с авторами, лекции, мастер-классы и другие активности.
В Новосибирске стартовал Международный фестиваль «Книжная Сибирь», сообщает пресс-служба городкой администраци. С 21 по 23 ноября он будет проходить в ГПНТБ СО РАН и НГОНБ.
Фестиваль собирает на своих площадках самых любимых и известных авторов, чтобы новосибирцы могли услышать их истории, задать вопросы и получить автограф.
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА — единственное место в Сибири, где за день можно купить новинки и редкие издания от ведущих издательств России и ближнего зарубежья.
ЦЕРЕМОНИЯ «КНИГА ГОДА» — награждение лучших книг Евразийского пространства, имена и произведения станут новыми хитами.
АКТИВНОСТИ:
- лекции, дискуссии о будущем чтения, семинары.
- мастер-классы, читки новых пьес, презентации.
- поэтические вечера под живую музыку от Андрея Павлова.
ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:
- Интерактивы и мастер-классы.
- Встречи с авторами и художниками.
- Презентации детских журналов и проектов.
Вход свободный.
