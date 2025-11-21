Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Книги в режиме нон-стоп: в Новосибирске стартовал фестиваль для любителей литературы

В программе — большая книжная ярмарка, встречи с авторами, лекции, мастер-классы и другие активности.

pxhere.com

В Новосибирске стартовал Международный фестиваль «Книжная Сибирь», сообщает пресс-служба городкой администраци. С 21 по 23 ноября он будет проходить в ГПНТБ СО РАН и НГОНБ.

Фестиваль собирает на своих площадках самых любимых и известных авторов, чтобы новосибирцы могли услышать их истории, задать вопросы и получить автограф.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА — единственное место в Сибири, где за день можно купить новинки и редкие издания от ведущих издательств России и ближнего зарубежья.

ЦЕРЕМОНИЯ «КНИГА ГОДА» — награждение лучших книг Евразийского пространства, имена и произведения станут новыми хитами.

АКТИВНОСТИ:

  • лекции, дискуссии о будущем чтения, семинары.
  • мастер-классы, читки новых пьес, презентации.
  • поэтические вечера под живую музыку от Андрея Павлова.


ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:

  •  Интерактивы и мастер-классы.
  •  Встречи с авторами и художниками.
  •  Презентации детских журналов и проектов.

Вход свободный.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

