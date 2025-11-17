Любовь к литературе объединяет: 21 ноября стартует международный фестиваль «Книжная Сибирь»

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» пройдет в Новосибирске в одиннадцатый раз, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Даты проведения — 21 по 23 ноября. В этом году девиз фестиваля «От мала до велика», который подчеркивает его инклюзивность и доступность для всей семьи.

Главной площадкой фестиваля станет Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. Также мероприятия пройдут на площадках Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирского государственного университета экономики и управления и Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна имени А.Д. Крячкова.

В фестивале традиционно принимают участие книгоиздательские и книготорговые компании и организации, библиотеки, учреждения науки и культуры, образовательные учреждения высшего профессионального образования, творческие объединения, общественные организации. За годы своего существования фестиваль превратился в уникальное событие, которое объединяет любителей книги, авторов, издателей и читателей со всей России и мира. Каждый год площадка фестиваля становится местом встреч талантливых писателей, интересных дискуссий и ярких творческих проектов.

Основными событиями «Книжной Сибири» станут книжная выставка-ярмарка, региональный книжный форум — профессиональная программа для специалистов книжного дела, культурологов, журналистов, писателей, издателей, библиотекарей, иллюстраторов и книгораспространителей, подведение итогов конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия» на лучшую книгу, изданную на евразийском пространстве, и межрегиональный фестиваль детской книги «Сибирский воробей». Культурная программа насчитывает 111 событий, из которых 30 предназначены для детей. В мероприятиях примут участие писатели из Новосибирска, регионов России и зарубежных стран.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

6+